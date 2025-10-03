Монголия выбрала победителя Таллинна «Silent City Driver» кандидатом на «Оскар». Видео

Фильм «Silent City Driver» («Водитель из безмолвного города») режиссера Сэнгэдоржа Жанчивдоржа был выбран для представления Монголии в категории «Лучший международный художественный фильм» на 98-й церемонии вручения премии «Оскар».

Решение приняла Национальная отборочная комиссия страны.

Про что фильм «Водитель из безмолвного города»:

После четырнадцати лет, проведённых в тюрьме, Мягмар (актер Тувшинбаяр Амартувшин) возвращается к жизни, в которой его единственными друзьями становятся бездомные собаки. Он находит работу водителем катафалка — в тишине и одиночестве провожая покойников в последний путь. Но всё меняется, когда он сталкивается с двумя людьми, способными пробудить в нём давно забытые чувства: юным буддийским монахом, чья мудрость превосходит возраст, и Саруул — дочерью слепого мастера, изготавливающего гробы. Саруул привносит в жизнь Мягмара тепло, которого он лишён с тех пор, как был осуждён, а её отец с поразительным смирением принимает мир таким, каков он есть. Между молчаливыми поездками и разговорами, полными смысла, Мягмар начинает заново открывать для себя любовь, веру и прощение.

Фильм «Водитель из безмолвного города», обладатель Гран-при и награды за лучшую работу художника-постановщика на Таллиннском кинофестивале «Темные ночи» 2024 года, — это история об аутсайдерах, ищущих спасения в мрачном мире, лишенном любви.

Жюри, возглавляемое немецким режиссёром Кристофом Хоххойслером, объяснило свой выбор так: «Эта мрачная монгольская сказка нас удивила. С первых кадров мы ощутили, что фильм прокладывает свой уникальный путь. Это очень стильное произведение, где форма не просто подчёркивает содержание, но углубляет его. Это кинематографическая вселенная, населённая персонажами, которые больше, чем жизнь, но при этом невероятно человечны».

Широкоэкранные визуальные эффекты запечатлели тревожные сюрреалистические образы с духовным смыслом, великолепные виды равнин Монголии и ее ночные городские пейзажи, залитые ярким светом. В центре — призрачное выступление Тувшинбаяра Амартувшина, чья актерская игра завораживает своей таинственностью и тлеющей тоской.

«Asian movie pulse» опубликовал список 30 лучших азиатских фильмов 2024 года, «Silent City Driver» занял в нем 22-е место.

