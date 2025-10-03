Стоимость Интернета в 2025 году: Монголия занимает 18-е место в мире по дешевизне

World Population Review опубликовала исследование стоимости интернета во всем мире. В своем ежегодном отчете «Мировые цены на мобильные данные» эксперты издания определяют страны с самым дорогим и самым дешевым мобильным интернетом в мире.

Стоимость широкополосного доступа в месяц в 2024 году Монголии состовляла $13, а стоимость мегабита в месяц в 2024 году — $0.71.

Широкополосный доступ в Интернет обычно определяется как проводное или беспроводное подключение к Интернету со скоростью загрузки не менее 50–60 Мбит/с, возможно даже до нескольких сотен Мбит/с.

Интернет становится всё более необходимым по мере того, как мир становится всё более взаимосвязанным. Но люди по всему миру могут платить совершенно разную цену за доступ к Всемирной паутине и получать за свои деньги совершенно разную отдачу.

Во всем мире большинство ежемесячных счетов колеблются от 20 до чуть более 50 долларов. Жители Объединенных Арабских Эмиратов платят самую высокую среднюю цену за интернет – 98.84 доллара в месяц, за ними следует соседний Катар – 92.04 доллара в месяц. Значительное падение наблюдается на третьем месте – Омане, где люди тратят в среднем 76.99 доллара в месяц на интернет. Гондурас занимает четвертое место (72.28 доллара), за ним следует Саудовская Аравия (70.75 доллара). Соединенные Штаты занимают шестое место с 67.57 доллара в месяц. Из десяти самых дорогих стран половина расположена на Ближнем Востоке.

С другой стороны, в некоторых странах интернет стоит гораздо дешевле. В Украине средний ежемесячный счёт жителя составляет 5.62 доллара, за ней следует Россия с 8.17 доллара. Румыния (8.25 доллара), Турция (8.77 доллара), Молдова (9.14 доллара), Индия (9.48 доллара) и Шри-Ланка (9.48 доллара) предоставляют интернет менее чем за 10 долларов в месяц. Европа и Азия довольно равномерно представлены в десятке стран с самым низким уровнем цен на интернет.

Однако также важно учитывать скорость интернета, которую жители каждой страны получают за свои деньги. По этому показателю Ливан является самым дорогим – 6.79 доллара в месяц за мегабайт в секунду, за ним следуют Кения (5.50 доллара в месяц/Мбит/с) и Нигерия (4.89 доллара в месяц/Мбит/с). Африканские страны обычно имеют самые высокие расходы, когда рассматривают скорость. Напротив, Румыния выделяется тем, что предоставляет интернет всего за 0.06 доллара в месяц за Мбит/с (часть среднего ежемесячного счета в 8.25 доллара). Китай предоставляет интернет за 0.08 доллара в месяц/Мбит/с, в то время как в Таиланде и Молдове – всего 0.10 доллара в месяц/Мбит/с. В Соединенных Штатах это 0.45 доллара в месяц за Мбит/с. Азия и Европа являются домом для большинства самых дешевых в мире интернетов в зависимости от скорости.

По данным Numbeo, Монголия занимает 114-е место с конца списка из 127 стран по ценам на Интернет (60 Мбит/с и выше, безлимитный Интернет, кабельное/ADSL) (коммунальные услуги (ежемесячно)), а ее цена составляет 12,63 доллара США.

Скорость мобильного интернета в Монголии в 2020 году составляла 38.16 Мбит/с, а в 2024 году — 74.07 Мбит/с. В августе 2025 года она достигла 78.95 Мбит/с. За последние пять лет этот показатель изменился на 106.9%.

SIM-карта для интернета, несомненно, отличный вариант для путешественников, путешествующих в Монголию, чтобы оставаться онлайн. Она удобна, гибка и выгодна по сравнению с другими вариантами, такими как карманный Wi-Fi в Монголии или международный роуминг.

eSIM стала популярным способом подключения к мобильному интернету среди туристов, путешествующих по Монголии, особенно среди технически подкованных путешественников. Она предоставляет туристам множество преимуществ, таких как простота покупки и активации, мгновенная настройка, несколько профилей, отсутствие риска физической потери и т. д.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

