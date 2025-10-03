экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Лесные пожары вспыхнули на севере Монголии

CentralAsia (MNG) -  Сотни пожарных борются с лесными пожарами в двух северных аймаках Монголии, сообщило в четверг Главное управление по чрезвычайным ситуациям (ГУЧС) страны.

Пожары вспыхнули в среду в сомоне Хутаг-Өндөр (административно-территориальная единица) аймака Булган и в сомоне Галт аймака Хубсугул из-за халатности граждан, говорится в заявлении ГУЧС.

По мнению экспертов, основными причинами возникновения природных пожаров являются неосторожное обращение граждан с огнем, а также умышленное сжигание травы и мусора.

В связи с сухой и ветреной погодой на большей части территории Монголии осенью 2025 года высок риск возникновения внезапных лесостепных пожаров, сообщили в ведомстве, призвав общественность принять меры по предотвращению возможных лесных пожаров.

