Вьетнам и Монголия стремятся активизировать многоплановое сотрудничество

Сенатор, генерал-лейтенант Чан Куанг Фыонг (слева) и зампредседателя ВГХ Пурэвдорж Бөхчулуун

CentralAsia (MNG) - Парламент Монголии стремится к совершенствованию правовой системы, повышению прозрачности и созданию благоприятной инвестиционной среды для инвесторов, в том числе из Вьетнама, в сельском хозяйстве, электроэнергетике, перерабатывающей промышленности, горнодобывающей промышленности и обрабатывающей промышленности. Об этом сообщает Việt Nam News.

В ходе своего рабочего визита в Монголию с 30 сентября по 3 октября заместитель председателя Национального собрания (НС), сенатор, генерал-лейтенант Чан Куанг Фыонг провел Государственного Хурала (ВГХ - парламента) страны, в ходе которых стороны договорились расширять двустороннее сотрудничество в различных областях.

1 октября в ходе переговоров с вьетнамским гостем заместитель председателя ВГХ Монголии Пурэвдорж Бөхчулуун заявил, что визит будет способствовать развитию двустороннего сотрудничества и парламентских связей между двумя странами.

Он приветствовал внешнюю политику Вьетнама, которая дорожит отношениями с традиционными друзьями и партнёрами. Он поблагодарил Вьетнам за поддержание 70-летних отношений сотрудничества, заявив, что Монголия поддерживала Вьетнам в его борьбе за независимость в прошлом и поддерживает эту страну Юго-Восточной Азии на протяжении всего её нынешнего процесса развития.

Пурэвдорж подтвердил, что парламент Монголии готов выступить в качестве координационного центра по продвижению и содействию инвестициям вьетнамского бизнеса в Монголию, особенно в таких перспективных секторах, как переработка продуктов питания и мяса.

Поделившись своим впечатлением от программы Монголии «Видение 2050», Фыонг рассказал ведущему о реформах во Вьетнаме, направленных на достижение 100-летних целей развития страны посредством стратегических прорывов. Он подтвердил, что Вьетнам и Монголия всегда были важными друзьями и партнёрами в достижении целей развития.

Разделяя мнение монгольского законодателя о том, что двусторонняя торговля остаётся ниже своего потенциала, Фыонг отметил, что обе страны обладают взаимодополняющими экономическими структурами и всеми условиями для развития сотрудничества в сфере торговли и переработки сельскохозяйственной продукции. Он заявил, что Вьетнам готов подписать с Монголией новое соглашение о поощрении и защите инвестиций.

Вьетнамский депутат также предложил расширить сотрудничество между Вьетнамом и Монголией в области обороны и безопасности, включая военные технологии, оборонную промышленность, миротворческую деятельность ООН, правоохранительную деятельность и борьбу с преступностью. Он предложил подписать меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между парламентами двух стран в соответствии с новыми рамками отношений.

Стороны отметили, что вьетнамо-монгольские отношения находятся на самом высоком уровне за последние 70 лет и стремительно развиваются в рамках всеобъемлющего партнерства, установленного год назад. Стороны договорились о сотрудничестве в реализации договорённостей, достигнутых высшими руководителями в ходе государственного визита в Монголию Генерального секретаря партии и Президента страны То Лама в 2024 году.

Они подчеркнули необходимость расширения обмена парламентским и законотворческим опытом, а также содействия сотрудничеству в области политики, обороны, безопасности, экономики, торговли, инвестиций, науки и технологий, сельского хозяйства, культуры, образования, туризма и взаимодействия между людьми.

председатель ВГХ Амарбаясгалан Дашзэгвэ (слева) и сенатор, генерал-лейтенант Чан Куанг Фыонг

Встречаясь с вьетнамским законодателем в тот же день, председатель ВГХ Монголии Амарбаясгалан Дашзэгвэ подчеркнул, что поездка Фыонга способствует развитию двусторонних отношений, особенно в политической и экономической областях, а также сотрудничеству между двумя законодательными органами.

Вьетнамский гость подчеркнул плодотворное развитие двусторонних отношений, отметив укрепление политического доверия, более тесное сотрудничество между министерствами и секторами, более активные обмены делегациями и взаимодействие между людьми, первый прогресс в экономическом сотрудничестве и все более содержательные парламентские связи.

Фыонг подчеркнул, что Национальное собрание Вьетнама будет тесно сотрудничать с парламентом Монголии для конкретизации рамок всеобъемлющего партнерства и содействия практическому, эффективному и всеобъемлющему двустороннему сотрудничеству.

Со своей стороны Амарбаясгалан подтвердил, что парламент Монголии стремится улучшить правовую систему, повысить прозрачность и создать благоприятную инвестиционную среду для инвесторов, в том числе из Вьетнама, в сельском хозяйстве, электроэнергетике, переработке, горнодобывающей промышленности и производстве.

По этому случаю Фыонг принял председателя парламентской группы дружбы Вьетнам-Монголия (VMFPG) г-жу Баярмаа Жудаг и провел встречу с представителями вьетнамской общины страны.

