Монголия предупреждает о сильном ветре и мокром снеге

CentralAsia (MNG) - Национальное агентство Монголии по метеорологии и мониторингу окружающей среды в четверг опубликовало предупреждение о сильном ветре, пыльных бурях, дожде и мокром снеге.

По данным метеорологического агентства, ожидается, что сильные ветры и желтые пыльные бури обрушатся на большую часть Монголии, включая южные аймаки пустыни Гоби, такие как Өмнөговь, Дундговь и Дорноговь, с пятницы по субботу. Средняя скорость ветра оценивается в 14–16 метров в секунду.

Тем временем, начиная с ночи 3 октября, в Алтайских горах на западе и юго-западе, а также в Хангайских горах в центральной и северо-центральной Монголии ожидается дождь и мокрый снег.

В связи с этим метеорологическое агентство страны предупредило жителей Улан-Батора и 21 аймака, включая скотоводов-кочевников, о необходимости принять дополнительные меры предосторожности на случай возможных стихийных бедствий.

Монголия известна своим суровым континентальным климатом, характеризующимся продолжительной холодной зимой и коротким летом.

