На территории Китая недалеко от кыргызской границы вчера произошло два землетрясения

CentralAsia (CA) - На территории Китая недалеко от границы с Кыргызстаном 2 октября произошло два землетрясения.

Как сообщает Институт сейсмологии Академии наук, первое землетрясение произошло в 14:00. Интенсивность в эпицентре составила 4 балла, очаг располагался на глубине 35 км. Эпицентр находился в 170 км к югу от города Каракол.

Второе землетрясение силой 3,5 балла произошло в 17:53. Очаг землетрясения располагался в 165 км к юго-западу от города Каракол, в 175 км к юго-востоку от города Нарын.