Россия и Украина обменялись пленными по формуле «185 на 185»
CentralAsia (CA) -  Россия и Украина провели обмен военнопленными, сообщило 2 октября Министерство обороны РФ.

Россия передала 185 военных ВСУ, Украина — 185 российских военных. Кроме того, отметила российская сторона, в Россию вернулись 20 гражданских лиц.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в результате обмена из российского плена возвращены 185 военнослужащих и 20 гражданских.

