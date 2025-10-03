Путин: Если Украина применит ракеты «Томагавк», это навредит отношениям России и США

- Азия и мир, политика
- 10:02, 03 октября 2025
- Просмотров: 3335 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Поставки ВСУ американских крылатых ракет большой дальности «Томагавк» будут означать новый этап эскалации конфликта, в том числе между Россией и США, заявил президент РФ Владимир Путин.
Ракеты «Томагавк» — это «не совсем современное», но «мощное» и «представляющее угрозу» оружие, отметил Путин. Однако поставки этих ракет Украине, по мнению президента России, «вообще никак не изменят» соотношение сил на поле боя.
«Были же ATACMS. И что? Да, наносили определенный ущерб. В конце концов системы ПВО России приспособились, начали их сбивать. Могут «Томагавки» нанести нам ущерб? Могут. Мы будем их сбивать», — заявил Путин, отвечая на вопросы на сессии дискуссионного клуба «Валдай».
По его словам, Киев не сможет применять эти ракеты без участия военных США, поэтому такие удары нанесут ущерб отношениями Москвы и Вашингтона.
«Нанесет ли это [применение «Томагавков»] ущерб нашим отношениям, в которых наметился какой-то свет в конце тоннеля? Конечно, нанесет. Применять «Томагавки» без прямого участия американских военнослужащих невозможно. Это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и США», — добавил президент РФ.
Другие заявления Путина
О конфликте на Украине
- ВС РФ заняли две трети Купянска. Российские войска зашли в Покровск, Константиновку и Северск, удерживают инициативу по всей линии фронта.
- Личного и руководящего состава в зоне СВО хватает.
- Сейчас российская армия — одна из самых боеспособных в мире.
- Дезертиры в российской армии есть, но их единицы.
- Если Россия — «бумажный тигр», то попробуйте с ним разберитесь.
- Погибший на СВО сын замдиректора ЦРУ Глосса — русский солдат.
- Сейчас ударов по самой Запорожской АЭС нет. Россия может ответить зеркально на удары по Запорожской АЭС.
- «Оттяпать» у России ничего не получится.
- На Аляске с Трампом обсуждалась в основном Украина.
- У России могут появиться новые системы гиперзвукового оружия.
- Система ПВО России приспособилась к ракетам ATACMS и начала их сбивать.
Об экономике России и повышении НДС
- Повышение НДС «создаст условия дальнейшего развития».
- РФ «была вынуждена пожертвовать высокими темпами роста экономики», чтобы побороть инфляцию.
- Дефицит бюджета России в 2025 году запланирован на уровне 2,6% ВВП, в 2026 году — 1,6%.
- Важно не допустить развития теневой экономики после повышения НДС.
О противостоянии с Западом
- Западные страны пытаются устроить цветную революцию в Сербии.
- Россия видит подготовку некоторых стран к ядерным испытаниям. Если это произойдет, Москва сделает то же самое.
- Европа продолжит «скукоживаться и затухать».
- Арест Францией танкера в нейтральных водах — пиратство.
Об отношениях с США
- Россия заработала около $800 млн на продаже урана США в прошлом году.
- Убийство Чарли Кирка — отвратительное злодеяние.
О сравнениях с императором Александром II
- «Я не император, я президент и избран народом на определенный срок».