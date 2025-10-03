Путин: Если Украина применит ракеты «Томагавк», это навредит отношениям России и США

CentralAsia (CA) - Поставки ВСУ американских крылатых ракет большой дальности «Томагавк» будут означать новый этап эскалации конфликта, в том числе между Россией и США, заявил президент РФ Владимир Путин.

Ракеты «Томагавк» — это «не совсем современное», но «мощное» и «представляющее угрозу» оружие, отметил Путин. Однако поставки этих ракет Украине, по мнению президента России, «вообще никак не изменят» соотношение сил на поле боя.

«Были же ATACMS. И что? Да, наносили определенный ущерб. В конце концов системы ПВО России приспособились, начали их сбивать. Могут «Томагавки» нанести нам ущерб? Могут. Мы будем их сбивать», — заявил Путин, отвечая на вопросы на сессии дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, Киев не сможет применять эти ракеты без участия военных США, поэтому такие удары нанесут ущерб отношениями Москвы и Вашингтона.

«Нанесет ли это [применение «Томагавков»] ущерб нашим отношениям, в которых наметился какой-то свет в конце тоннеля? Конечно, нанесет. Применять «Томагавки» без прямого участия американских военнослужащих невозможно. Это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и США», — добавил президент РФ.

Другие заявления Путина

О конфликте на Украине

ВС РФ заняли две трети Купянска. Российские войска зашли в Покровск, Константиновку и Северск, удерживают инициативу по всей линии фронта.

Личного и руководящего состава в зоне СВО хватает.

Сейчас российская армия — одна из самых боеспособных в мире.

Дезертиры в российской армии есть, но их единицы.

Если Россия — «бумажный тигр», то попробуйте с ним разберитесь.

Погибший на СВО сын замдиректора ЦРУ Глосса — русский солдат.

Сейчас ударов по самой Запорожской АЭС нет. Россия может ответить зеркально на удары по Запорожской АЭС.

«Оттяпать» у России ничего не получится.

На Аляске с Трампом обсуждалась в основном Украина.

У России могут появиться новые системы гиперзвукового оружия.

Система ПВО России приспособилась к ракетам ATACMS и начала их сбивать.

Об экономике России и повышении НДС

Повышение НДС «создаст условия дальнейшего развития».

РФ «была вынуждена пожертвовать высокими темпами роста экономики», чтобы побороть инфляцию.

Дефицит бюджета России в 2025 году запланирован на уровне 2,6% ВВП, в 2026 году — 1,6%.

Важно не допустить развития теневой экономики после повышения НДС.

О противостоянии с Западом

Западные страны пытаются устроить цветную революцию в Сербии.

Россия видит подготовку некоторых стран к ядерным испытаниям. Если это произойдет, Москва сделает то же самое.

Европа продолжит «скукоживаться и затухать».

Арест Францией танкера в нейтральных водах — пиратство.

Об отношениях с США

Россия заработала около $800 млн на продаже урана США в прошлом году.

Убийство Чарли Кирка — отвратительное злодеяние.

О сравнениях с императором Александром II

«Я не император, я президент и избран народом на определенный срок».