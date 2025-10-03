экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Иране ночью произошло землетрясение магнитудой 5,3

CentralAsia (CA) -  Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в центральной части Ирана в районе города Заваре провинции Исфахан в 00:05 по местному времени. Как сообщает агентство SNN, подземный толчок был зафиксирован на глубине 10 км.

Жители столицы страны — Тегерана, а также города Кум, расположенных поблизости, ощутили подземные толчки. Есть ли пострадавшие или разрушения — неизвестно.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 5,1 в том же регионе, эпицентр которого находился примерно в 183 км к северо-востоку от города Исфахан.

