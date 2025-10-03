В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0
10:45, 03 октября 2025
CentralAsia (CA) - В западной части Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0, следует из данных Европейско-средиземноморского сейсмологического центра. Жители Стамбула ощущали толчки, передает корреспондент Reuters.
Департамент по чрезвычайным ситуациям Турции сообщил, землетрясение произошло в 14:55 местного времени. Эпицентр подземных толчков находился в 41 км к юго-востоку от города Чорлу в провинции Текирдаг. О каких-либо повреждениях или пострадавших местные власти не говорили.
