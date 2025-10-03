Россия в сентябре запустила почти 7 тысяч дронов по Украине, - главком ВСУ

Александр Сырский

CentralAsia (CA) - Российские войска в сентябре запустили по Украине почти 6 900 беспилотников, из них более 3 600 — «шахеды», сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Противник постоянно меняет тактику применения беспилотников. Так, российские захватчики активизировали удары по прифронтовым районам и пограничным территориям. Активно атакуют объекты критической инфраструктуры и гражданские цели. Принят ряд решений по усилению противовоздушной обороны в этих направлениях, в частности путем увеличения количества экипажей дронов-перехватчиков», — написал он в телеграме после совещания по наращиванию возможностей в борьбе с российскими БПЛА.

По словам Сырского, ВСУ наращивают возможности подразделений, которые противодействуют дронам с помощью перехватчиков.

«Сегодня большинство российских ударных беспилотников уничтожается именно такими средствами. Продолжается системное расширение штата соответствующих формирований. Наращивается подготовка специалистов, создаются дополнительные учебные мощности для качественной тренировки», — добавил он.