экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Россия в сентябре запустила почти 7 тысяч дронов по Украине, - главком ВСУ
Александр Сырский
Александр Сырский

CentralAsia (CA) -  Российские войска в сентябре запустили по Украине почти 6 900 беспилотников, из них более 3 600 — «шахеды», сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Противник постоянно меняет тактику применения беспилотников. Так, российские захватчики активизировали удары по прифронтовым районам и пограничным территориям. Активно атакуют объекты критической инфраструктуры и гражданские цели. Принят ряд решений по усилению противовоздушной обороны в этих направлениях, в частности путем увеличения количества экипажей дронов-перехватчиков», — написал он в телеграме после совещания по наращиванию возможностей в борьбе с российскими БПЛА.

По словам Сырского, ВСУ наращивают возможности подразделений, которые противодействуют дронам с помощью перехватчиков.

«Сегодня большинство российских ударных беспилотников уничтожается именно такими средствами. Продолжается системное расширение штата соответствующих формирований. Наращивается подготовка специалистов, создаются дополнительные учебные мощности для качественной тренировки», — добавил он.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com