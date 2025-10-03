Полиция: На синагогу в Манчестере напал выходец из Сирии

CentralAsia (CA) - Британская полиция установила возможного нападавшего на людей у синагоги в пригороде Манчестера. Им может оказаться 35-летний гражданин Великобритании сирийского происхождения Джихад аль-Шами, передает «Би-би-си».

В полиции добавили, что формальная идентификация еще не была проведена, однако подтверждения того, что нападавшим был Джихад аль-Шами, есть. Также были задержаны двое мужчин и одна женщина по подозрению в совершении, подготовке и подстрекательстве к терактам.

По информации ведомства, Аль-Шами ранее не числился в списке Prevent, куда вносят данные возможных радикалов.

Неизвестный напал на людей у синагоги в Крампсолле около 9:30 по местному времени. Он въехал в толпу на автомобиле, а затем набросился на прохожих с ножом. Как сообщает АР, четыре человека получили ранения, двое погибли. Напавший был ликвидирован полицией. По данным The Guardian, власти Великобритании рассматривают инцидент как теракт.