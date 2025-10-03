В Казахстане заявили об отсутствии скоплений грузовиков на границе с Россией

CentralAsia (KZ) - В Казахстане нет очередей грузовых машин на автомобильных пропускных пунктах вдоль границы с Россией, заявили в таможенном ведомстве республики – комитете государственных доходов минфина, передает ТАСС.

«На пунктах пропусков Республики Казахстан с РФ никаких скоплений нет. Перед пунктами пропуска скопления машин отсутствуют. У нас очередей нет», – подчеркнули в ведомстве.

2 октября «Коммерсантъ» писал, что уже с середины сентября несколько тысяч фур с грузами из Китая начали скапливаться на границе двух стран. По данным издания, это могло быть связано с 99%-ными остановками для осмотра грузовиков с товарами двойного назначения, а также подозрительными или подпадающими под санкции грузами.

