В Казахстане заявили об отсутствии скоплений грузовиков на границе с Россией
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане нет очередей грузовых машин на автомобильных пропускных пунктах вдоль границы с Россией, заявили в таможенном ведомстве республики – комитете государственных доходов минфина, передает ТАСС.

«На пунктах пропусков Республики Казахстан с РФ никаких скоплений нет. Перед пунктами пропуска скопления машин отсутствуют. У нас очередей нет», – подчеркнули в ведомстве.

2 октября «Коммерсантъ» писал, что уже с середины сентября несколько тысяч фур с грузами из Китая начали скапливаться на границе двух стран. По данным издания, это могло быть связано с 99%-ными остановками для осмотра грузовиков с товарами двойного назначения, а также подозрительными или подпадающими под санкции грузами.

 

