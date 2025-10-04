Реки Аляски стали оранжевыми и ядовитыми из-за таяния вечной мерзлоты

Река Салмон на Аляске теперь имеет ржаво-оранжевый цвет из-за металлических примесей, выброшенных в атмосферу в результате таяния вечной м // Тейлор Роудс

CentralAsia (CA) - Некогда кристально чистые реки на Аляске превращаются в мутные оранжевые потоки, насыщенные токсичными металлами. Причина — таяние вечной мерзлоты, которое запускает химические реакции, отравляющие воду. Ученые предупреждают: остановить этот процесс невозможно.

В хребте Брукс на севере Аляски происходит нечто пугающее. Реки, из которых еще недавно можно было пить, теперь окрашены в яркий оранжевый цвет и наполнены ядовитыми веществами. Вода выглядит так, будто рядом работает грязная шахта. Но шахт там нет — виновато глобальное потепление.

Вечная мерзлота — это слой почвы, который тысячелетиями оставался замерзшим. В нем законсервированы различные минералы и породы, богатые сульфидами (например, пирит — «золото дураков»).

Когда температура на планете повышается, мерзлота начинает таять. Вода и кислород проникают в ранее замороженную почву и запускают химическую реакцию:

Сульфидные породы окисляются

Образуется серная кислота

Кислота растворяет металлы из горных пород — железо, кадмий, алюминий

Металлы попадают в реки, окрашивая воду в оранжевый цвет

Первым заметил изменения эколог Пэдди Салливан из Университета Аляски в 2019 году. Он проводил исследования в арктической тундре, когда пилот вертолета предупредил его, что река Салмон не очистилась после весеннего таяния снега и «выглядит как сточная вода».

Салливан был шокирован увиденным и объединился с другими учеными для изучения проблемы. Результаты их работы опубликованы в авторитетном научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

«Я работаю и путешествую в районе хребта Брукса с 1976 года, и недавние изменения рельефа и химического состава воды поистине поразительны», — отмечает соавтор исследования Дэвид Купер из Университета штата Колорадо.

Чем это опасно

Для рыб. Анализы показали, что концентрация металлов в воде превышает пороги токсичности, установленные Агентством по охране окружающей среды США. Железо делает воду мутной, блокируя солнечный свет, необходимый водным растениям. Гибнут личинки насекомых — основной корм для лосося и других рыб.

Кадмий накапливается в органах рыб. Хотя пока концентрация недостаточна, чтобы быть опасной для человека, это угрожает медведям, птицам и другим животным, которые питаются рыбой.

Для нереста. Кета — ключевой вид лосося, которым кормятся многие коренные народы Аляски — может не суметь отложить икру в гравийном дне, забитом мелкими отложениями. Под угрозой и другие виды: хариус, мальма.

Для экосистем. Когда страдает рыба, разрушается вся пищевая цепочка. Медведи, орлы, выдры, коренные общины — все они зависят от здоровых рек.

Ученые предупреждают: река Салмон — не единственная пострадавшая. Подобные изменения уже фиксируются в десятках других арктических водосборных бассейнов.

«Это происходит по всей Арктике», — говорит Лайонс. «Этот процесс может начаться везде, где есть подходящие породы и тающая вечная мерзлота».

В отличие от шахтных выработок, где кислотные стоки можно нейтрализовать специальными системами очистки, арктические реки невозможно защитить. Источников загрязнения могут быть сотни, они разбросаны по огромной территории, и никакой инфраструктуры там нет.

Единственный способ остановить процесс — заморозить вечную мерзлоту обратно. А это в условиях глобального потепления невозможно.

«Если процесс уже начался, исправить это уже невозможно», — констатирует Лайонс. «Это ещё один необратимый сдвиг, вызванный потеплением на планете».