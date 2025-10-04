Учёные нашли на спутнике Сатурна новые возможные признаки жизни

Спутник Сатурна Энцелад, покрытый океаном, сфотографирован в видимом свете узкоугольной камерой космического аппарата «Кассини» 27 ноября

CentralAsia (CA) - На спутнике Сатурна Энцеладе обнаружили новые сложные органические молекулы, которые могут указывать на возможность существования жизни. К такому выводу пришли исследователи, заново проанализировав данные миссии Cassini, сообщает Reuters.

Автоматическая межпланетная станция работала возле Сатурна с 2004 по 2017 годы и именно Cassini первым показал, что Энцелад выбрасывает в космос струи льда и газа. Аппарат пролетал сквозь эти гейзеры и собирал пробы – частицы, вырвавшиеся прямо из подлёдного океана. Эти данные и стали основой нынешних открытий.

В 2023 году международная группа исследователей уже сообщала об обнаружении на Энцеладе фосфатов – ключевого элемента для образования ДНК, РНК и клеточных мембран. Учёные тогда назвали это открытие одним из важнейших условий для возможной обитаемости спутника.

Теперь специалисты пошли дальше и нашли в выбросах гейзеров предшественников аминокислот – строительных блоков белков – а также выявили новые классы органических соединений.

По словам планетолога Нозаира Хаваджа из Свободного университета Берлина, найденные вещества могут участвовать в реакциях, ведущих к образованию более сложных молекул, необходимых для жизни. Однако он подчеркнул, что сами по себе эти соединения не доказывают наличие живых организмов: они могли возникнуть и без участия биологии.

Энцелад считается одним из главных кандидатов для поиска внеземной жизни: под его ледяной корой толщиной 20-30 км скрывается океан с гидротермальными источниками – условия, схожие с теми, в которых могла зародиться жизнь на Земле.

Европейское космическое агентство готовит будущую миссию на Энцелад, чтобы более точно оценить его обитаемость.