Посол Канады вручил верительные грамоты президенту Монголии

CentralAsia (MNG) - Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Монголии Стивен Дауст вручил верительные грамоты Президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа. Об этом сообщила пресс-служба Президента страны.

В ходе встречи с послом Президент подчеркнул, что Монголия придает большое значение отношениям и сотрудничеству, которые развивает с Канадой, важным «третьим соседом» в североамериканском регионе, и что двусторонние отношения в настоящее время развиваются на уровне «всеобъемлющего партнерства».

Президент отметил важность дальнейшего расширения отношений и сотрудничества в таких взаимовыгодных областях, как сельское хозяйство, охрана окружающей среды и образование.

Посол Стивен Дауст передал президенту Хурэлсуху Ухнаа приветствия генерал-губернатора Канады Мэри Саймон, выразив свою приверженность упорной работе по расширению и развитию отношений и сотрудничества во всех областях и выводу их на новый уровень.

Монголия и Канада установили дипломатические отношения 30 ноября 1973 года.

