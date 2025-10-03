экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Новоназначенный посол Ирана вручил верительные грамоты президенту Монголии

CentralAsia (MNG) -  Чрезвычайный и Полномочный Посол по совместительству Исламской Республики Иран в Монголии Абдолреза Рахмани Фазли вручил верительные грамоты Президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа. Об этом сообщила пресс-служба Президента страны.

Президент поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов.

Он выразил уверенность в том, что посол приложит все усилия для укрепления отношений и сотрудничества, и выразил полную поддержку правительства.

Он также отметил, что международное сообщество, ООН и международные организации привержены укреплению отношений.

Новоназначенный посол Абдолреза Рахмани Фазли выразил свою приверженность расширению и развитию отношений и сотрудничества.

