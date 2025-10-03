На севере, востоке и юго-востоке Казахстана в выходные ожидаются дожди со снегом

CentralAsia (KZ) - В ближайшие дни, с 4 по 6 октября, большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием северо-западного антициклона, с которым ожидается ясная погода без осадков, сообщает «Казгидромет».

Однако на севере, востоке и юго-востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов прогнозируются дожди со снегом. А в целом по стране – усиление ветра, туман, на востоке – гололед, на юго-западе и юге – пыльная буря.

На севере страны температура воздуха постепенно повысится ночью до -3+5 градусов, днем до +5+15 градусов. На востоке ожидается ночью понижение температуры до -3-13 градусов, днем колебание от +3+11 до -5+5 градусов. На юго-востоке Казахстана ночью заморозки 1-3 градуса. На остальной территории страны прогнозируются небольшие колебания температур, однако значительных изменений не ожидается.

