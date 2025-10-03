На Солнце произошла сильная вспышка с крупным выбросом плазмы в сторону Земли

CentralAsia (CA) - На Солнце произошла сильная вспышка с крупным выбросом плазмы в сторону Земли. Об этом 3 октября сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Это первый прямо подтвержденный случай в текущем всплеске активности конца сентября — начала октября», — отметили специалисты.

Уточняется, что за последние 3-4 суток было зарегистрировано несколько плазменных выбросов, но направленных мимо планеты.

Сильная вспышка произошла в активном центре № 4232, который находится точно на линии Солнце-Земля, что практически исключает возможность обхода плазменного облака мимо Земли. По текущим наблюдениям, пока сохраняется небольшая вероятность, что плазма не наберет достаточной скорости для отрыва от Солнца — не менее 600 км/с. На данный момент доступна только информация из телескопов, что затрудняет точное измерение скорости выброса.

Через 2-3 часа ожидаются данные с солнечных коронографов, которые покажут, есть ли выброс вещества в окрестностях Солнца. Если информация подтвердится, облако плазмы может достичь Земли через 2.5 суток, в воскресенье, 5 октября, во второй половине дня.