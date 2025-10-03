экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Telegraph: США из-за шатдауна остановили обсуждение военной поддержки Украины
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) -  Поставки американского оружия Украине могут быть задержаны, так как США заморозили обсуждение военной поддержки из-за шатдауна, пишет The Telegraph со ссылкой на источники. 

«Все будущие проекты немного пострадают, потому что люди из Пентагона, Госдепартамента и Белого дома не встречаются, и мы теряем время из-за этой остановки»,— сказал источник газеты в правительстве Украины. Он добавил, что украинские делегации, которые должны были прилететь в США в ближайшие недели, пересматривают свои планы.

В подвешенном состоянии находятся переговоры о возможном соглашении по беспилотникам, стоимость которого может составить миллиарды долларов. В сентябре США одобрили пакет помощи Украине на $500 млн, оплаченный странами НАТО. The Telegraph уточняет, что пока неясно, повлияет ли шатдаун на эти поставки.

1 октября правительство США приостановило работу из-за того, что республиканцы и демократы в Конгрессе не смогли согласовать бюджет на новый финансовый год. Большинство госслужащих ушли в неоплачиваемые отпуска. Сотрудники, чья работа считается критически важной, во время шатдауна будут работать без зарплаты. В их числе военнослужащие, медики, пограничники, работники транспорта.

