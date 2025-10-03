В Узбекистане арестован бывший вице-спикер парламента Афганистана Аббас Ибрагимзада , - СМИ

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте задержали бывшего вице-спикера парламента Афганистана Аббаса Ибрагимзада. Несмотря на внесение залога в размере более 350 тысяч долларов, он уже неделю остается под стражей.

По сообщению Amu, экс-депутат от провинции Балх и один из крупнейших афганских бизнесменов был арестован вечером 24 сентября после многочисленных жалоб, поданных его конкурентами в бизнесе.

За последние четыре года он вложил в Узбекистан более 50 миллионов долларов, направив средства в сферы коммерческих перевозок и производства муки. Арест, по данным источника, вызывает опасения, что работа его компаний может быть нарушена.