экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Узбекистане арестован бывший вице-спикер парламента Афганистана Аббас Ибрагимзада , - СМИ

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте задержали бывшего вице-спикера парламента Афганистана Аббаса Ибрагимзада. Несмотря на внесение залога в размере более 350 тысяч долларов, он уже неделю остается под стражей.

По сообщению Amu, экс-депутат от провинции Балх и один из крупнейших афганских бизнесменов был арестован вечером 24 сентября после многочисленных жалоб, поданных его конкурентами в бизнесе.

За последние четыре года он вложил в Узбекистан более 50 миллионов долларов, направив средства в сферы коммерческих перевозок и производства муки. Арест, по данным источника, вызывает опасения, что работа его компаний может быть нарушена.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com