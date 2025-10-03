В выходные по Узбекистану сохранится тёплая погода

CentralAsia (UZ) - В пятницу и в выходные (3−5 октября) по Узбекистану ожидается переменная облачность, сообщил Узгидромет.

3 октября по большей части территории республики ожидается погода без осадков, лишь по областям Ферганской долины местами пройдёт небольшой дождь. Кратковременные дожди в течение дня возможны также в отдельных горных районах республики. Температура воздуха будет в пределах +18…+23 градусов Цельсия, по югу — до +25…+27 градусов.

4−5 октября по Узбекистану сохранится сухая погода с температурой в дневные часы +20…+25 градусов. Лишь в отдельных горных районах пройдут дожди.

В пятницу днём по пустынной зоне, а в выходные по северу и пустынной зоне местами возможно усиление ветра до 13−18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

В Ташкенте ожидается преобладание небольшой облачности, без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура в пятницу составит +20…+22 градуса, в субботу ночью — +10…+12, днём — +23…+25, в воскресенье ночью — +10…+12, днём — +21…+23 градуса.