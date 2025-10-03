Размер госпошлины за развод в Таджикистане увеличился вдвое

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал 1 октября поправки в закон о государственной пошлине, в результате чего процесс расторжения брака в стране подорожал. Об этом сообщает «Азия-плюс».

Таким образом, пошлина за развод выросла:

▪️ по заявлению одного супруга — с 75 до 150 сомони (с $8 до $16),

▪️ по совместному заявлению — с 375 до 750 сомони (с $40 до $80),

▪️ по решению суда — с 525 до 1050 сомони (с $6 до $112).

Закон вступит в силу после официальной публикации.

В парламенте страны рост госпошлины за развод объяснили стремлением снизить число распадающихся семей. Министр юстиции Музаффар Ашуриён ранее заявлял, что количество случаев расторжения брака остается высоким, а глава Комитета по делам женщин и семьи Бунафша Файзиддинзода объяснила рост числа разводов такими факторами, как ранние браки и неготовность девушек к семейной жизни, оставив без внимания роль, которую в этом играет недостаточная подготовленность молодых мужчин.

В Таджикистане предусмотрены два способа расторжения брака: через органы ЗАГСа и через суд. Если супруги не имеют несовершеннолетних детей, оба согласны на развод и у них нет взаимных претензий, они могут подать совместное заявление в ЗАГС по месту жительства, и брак будет расторгнут через месяц после подачи этого заявления. В этом случае супруги получают свидетельство о разводе.

Если один из супругов не согласен на развод, если есть несовершеннолетние дети или споры о разделе имущества, брак расторгается только через суд. Для этого необходимо подать соответствующее заявление, приложив копии паспортов, свидетельство о браке и квитанцию об оплате госпошлины.

Если суд выносит решение о расторжении брака, он считается прекращенным только после внесения записи в органах ЗАГСа. При этом, если есть несовершеннолетние дети, суд дает время для примирения сторон — до шести месяцев. Раздел совместно нажитого имущества осуществляется с учетом интересов несовершеннолетних детей и состояния сторон. Вопросы места жительства детей, если между родителями есть спор, решает суд с учетом интересов ребенка, его привязанности и, по возможности, мнения.

По данным Агентства по статистике при президенте Таджикистана за январь – июнь 2025 года, количество зарегистрированных органами ЗАГС разводов снизилось на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 4047 пар. Наибольшее количество разводов по сравнению с другими регионами было зафиксировано в Согдийской области, где коэффициент разводов составил 1,1 на 1000 человек населения.

