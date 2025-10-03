В Бельгии над военной базой обнаружили 15 беспилотников

CentralAsia (CA) - В Бельгии в ночь на 3 октября заметили 15 беспилотников над военной базой Эльзенборн на востоке провинции Льеж, которая граничит с Германией. Об этом сообщила бельгийская телерадиокомпания VRT.

В Минобороны Бельгии подтвердили эту информацию и заявили, что расследуют инцидент.

Военная база Эльзенборн — это учебный лагерь, где в том числе проводятся учения по стрельбе, поясняет VRT. По данным бельгийского вещателя, беспилотники заметили случайно — в это время на базе проходили испытания системы обнаружения дронов.

Военный аналитик канала Йенс Франсен рассказал, что, по предварительным данным, беспилотники перелетели из Бельгии через границу в Германию. Там их заметила полиция небольшого города Дюрен. Откуда они прилетели в Бельгию, неизвестно.

За последние несколько недель несколько европейских стран сообщали о неопознанных беспилотниках в своем воздушном пространстве. Из-за сообщений о дронах, в частности, неоднократно прерывали работу аэропорты Норвегии и Дании. Der Spiegel писал, что в конце сентября неизвестные дроны были замечены в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии. Предположительно, они вели слежку за важными объектами инфраструктуры.