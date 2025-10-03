Минобороны России сообщило о массированном ударе по объектам ВСУ

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Минобороны России заявило, что в ночь на 3 октября российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по объектам вооруженных сил Украины.

Как уточнило ведомство, поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины и объекты газово-энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали их работу. Цели удары достигнуты, добавили в Минобороны.