Минобороны России сообщило о массированном ударе по объектам ВСУ
CentralAsia (CA) -  Минобороны России заявило, что в ночь на 3 октября российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по объектам вооруженных сил Украины.

Как уточнило ведомство, поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины и объекты газово-энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали их работу. Цели удары достигнуты, добавили в Минобороны.

