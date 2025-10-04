Сможет ли зимняя олимпийская парадная форма Монголии вновь привлечь внимание всего мира?

Монгольские спортсмены наденут Goyol Cashmere на открытие зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане-Кортине

Напомним, на Олимпийских играх 2024 года в Париже сборная Монголии привлекла внимание стильной парадной формой, созданной сестрами Янжиндулам (Michel) Чойгаалаа и Нямханд (Amazonka) Чойгаалаа под брендом MICHELAMAZONKA. Форма, раскрашенная в национальные цвета и украшенная золотой нитью, символизирует связь страны с Олимпийскими играми и её рельефом. Дизайн вызвал ажиотаж в социальных сетях, а историк моды Райан Ип отметил, что Монголия уже «победила на Олимпиаде» благодаря своему уникальному стилю.

До открытия XXV зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Итальянская Республика) 6 февраля 2026 года остается всего четыре месяца.

На этих Играх монгольские спортсмены будут соревноваться в биатлоне, лыжных гонках, конькобежном спорте и горных лыжах. На церемонии открытия Олимпиады «Милан-Кортина 2026» сборная Монголии выступит в экипировке, изготовленной компанией Goyol Cashmere.

В частности, Национальный олимпийский комитет Монголии (НОК) подписал соглашение о сотрудничестве с Goyol Cashmere, чтобы официально начать разработку и производство церемониальной формы для церемоний открытия и закрытия.

НОК Монголии и Государственный комитет по физической культуре и спорту сформировали рабочую группу для выбора компании-поставщика единой формы и аксессуаров для сборной Монголии, а также для утверждения концепций дизайна. После открытого отбора, объявленного НОК Монголии, рабочая группа приняла окончательное решение, проконсультировавшись со спортсменами.

Костюмы для церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр имеют особое значение, отражая историю, культуру, традиции и современное развитие страны. Поэтому монгольские спортсмены выйдут на миланский стадион в парадной форме, сочетающей национальное наследие и современный дизайн.

Компания Goyol Cashmere LLC была основана в 2005 году для производства и реализации шерстяных, кашемировых, трикотажных, швейных, тканых и стеганых изделий. Компания успешно работает уже 20 лет, внося вклад в развитие и прогресс Монголии, поставляя свою продукцию на внутренний и внешний рынки. В 2015 году качество изделий из шерсти и кашемира было официально сертифицировано швейцарской лабораторией Tes Tex, а с 2017 года предприятие успешно работает уже 8-й год, внедрив международный стандарт системы менеджмента качества ISO9001:2015.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

