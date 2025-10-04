Израиль приступил к реализации «плана Трампа» по освобождению заложников

CentralAsia (CA) - Израиль начал реализацию первого этапа «плана Трампа» по освобождению заложников после получения официального ответа от ХАМАСа. Об этом 4 октября сообщили израильские СМИ.

Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху в ночь на 4 октября заявила, что страна приступает к выполнению инициативы в полном сотрудничестве с президентом США Дональдом Трампом и его администрацией.

По распоряжению Нетаньяху боевые действия в секторе Газы временно остановлены, армия действует только в режиме самообороны.

Ранее ХАМАС в своем заявлении выразил готовность освободить всех пленных в рамках обмена, предусмотренного предложением Трампа, и передать управление сектором Газы временной технократической администрации. При этом организация не заявила о готовности к разоружению, что является ключевым условием США и Израиля.

Согласно опубликованному Белым домом плану, документ предусматривает немедленное прекращение военных действий, освобождение всех заложников в течение 72 часов и создание международных сил, которые будут обеспечивать безопасность и контроль за сектором Газы.