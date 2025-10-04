ХАМАС согласился освободить всех израильских заложников: Трамп призвал Израиль прекратить удары по Газе

CentralAsia (CA) - Палестинское движение ХАМАС заявило о готовности освободить всех израильских заложников, включая возвращение тел погибших, передает BBC.

В заявлении, опубликованном вечером 3 октября, группировка выразила согласие «освободить всех израильских заключённых — как живых, так и мёртвых — в соответствии с формулой обмена, содержащейся в предложении президента США Дональда Трампа».

Сразу после этого президент США Дональд Трамп опубликовал пост в своей социальной сети Truth Social, где заявил, что позиция ХАМАС «вселяет надежду на достижение продолжительного мира». Он также призвал Израиль немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы обеспечить безопасное и быстрое освобождение заложников.

«Израиль должен немедленно прекратить удары по Газе, чтобы мы могли получить заложников быстро и безопасно! Сейчас это слишком опасно», — написал Трамп.

Ранее американский лидер выдвинул ХАМАС ультиматум: до вечера воскресенья группировка должна либо принять его план установления мира, либо «быть уничтожена».

Согласно плану Трампа, одобренному премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, боевые действия должны завершиться в течение 72 часов после освобождения всех живых израильских заложников и передачи останков погибших. В ответ Израиль должен освободить сотни палестинских заключённых.

План также предусматривает исключение ХАМАС из управления Газой и создание временного палестинского технократического органа под контролем международного совета под названием Совет мира, который, согласно документу, возглавит сам Трамп.

При этом ХАМАС в своём заявлении не выразил поддержки другим положениям американского плана, включая требование разоружения и отказ от участия в управлении сектором.

Группировка также подтвердила готовность передать власть в Газе «палестинскому независимому технократическому органу» при поддержке арабских и исламских стран.

Катар, участвовавший в посреднических переговорах, приветствовал ответ ХАМАС и выразил поддержку призыву президента США к немедленному прекращению огня. Власти Катара заявили, что начали координацию действий с Египтом и США для возобновления переговоров о перемирии.

По данным BBC, некоторые лидеры ХАМАС, находящиеся в Катаре, были готовы принять план с поправками, однако реальное влияние политического крыла ограничено, так как контроль над заложниками остаётся у боевиков в Газе.

Сообщается, что группировка по-прежнему удерживает 48 израильских заложников, из которых, по предположениям, живы около 20 человек.

Также стало известно, что Израиль начал реализацию первого этапа «плана Трампа» по освобождению заложников после получения официального ответа от ХАМАСа