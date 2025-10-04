Эрдоган назвал ответ ХАМАС на план Трампа важным шагом к миру и призвал Израиль прекратить удары по Газе

CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ответ радикального палестинского движения ХАМАС на мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа «важным и конструктивным шагом на пути к установлению прочного мира в регионе». Об этом лидер Турции сообщил 4 октября в социальной сети Х.

«Ответ ХАМАС на план по прекращению огня в Газе является конструктивным и значимым шагом к достижению прочного мира. Израиль должен немедленно прекратить все атаки и соблюдать условия перемирия. Необходимо без промедления принять меры для обеспечения доставки гуманитарной помощи и достижения устойчивого мира», - говорится в заявлении Эрдогана.

Министерство иностранных дел Турции также приветствовало позицию ХАМАС, выразив надежду, что ответ движения создаёт возможность для немедленного установления режима прекращения огня, восстановления гуманитарных поставок в Газу и выработки долгосрочных мер для стабилизации региона.

29 сентября Белый дом представил «всеобъемлющий план» президента Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Документ предусматривает введение во внешнее управление анклавом международных сил стабилизации и создание временного палестинского технократического органа. Израиль уже заявил о своей поддержке инициативы.

В ночь на 4 октября движение ХАМАС объявило о готовности освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в Газе, а также передать тела погибших. В заявлении группировки говорится, что ХАМАС готов «немедленно приступить к переговорам через посредников» для обсуждения деталей обмена.

ХАМАС также подтвердил готовность передать управление сектором Газа палестинскому независимому технократическому органу, сформированному на основе национального консенсуса. При этом представители движения подчеркнули, что «остальные пункты плана Трампа, касающиеся будущего Газы, должны обсуждаться всеми палестинскими фракциями в рамках общенационального диалога».