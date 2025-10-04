Санаэ Такаити избрана главой правящей партии Японии и может стать первой женщиной-премьером страны

CentralAsia (CA) - Бывший министр внутренних дел Японии Санаэ Такаити одержала победу на выборах главы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Об этом сообщило японское агентство «Киодо».

Всего в выборах участвовали пять кандидатов: Такаити, главный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси, министр сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Синдзиро Коидзуми, бывший министр экономической безопасности Такаюки Кобаяси и экс-глава МИД Тосимицу Мотэги.

Согласно результатам голосования, срок полномочий нового лидера ЛДП продлится до 2027 года. По оценке «Киодо», уже в октябре Такаити может занять пост премьер-министра и стать первой женщиной во главе правительства Японии.

Ранее агентство отмечало, что победа на выборах председателя ЛДП не гарантирует автоматического назначения премьером, так как партия утратила парламентское большинство. Тем не менее, в коалиции с партией «Комэйто» ЛДП остаётся наиболее влиятельной политической силой в парламенте, а оппозиция не демонстрирует единства.

64-летняя Санаэ Такаити известна своими жёсткими взглядами в сфере безопасности и выступает за пересмотр девятой статьи Конституции Японии 1947 года, закрепляющей отказ от милитаризма.

Такаити считается сторонницей крайне правых и националистических взглядов. Она входит в ряды крупнейшей консервативной и лоббистской организации «Ниппон Кайги», а также является заместителем председателя парламентской конференции по вопросам восстановления святынь синтоизма и морального воспитания.

Политик неоднократно посещала святилище Ясукуни, которое считается символом японского милитаризма. Визиты высокопоставленных чиновников туда традиционно вызывают острую реакцию в Китае, Южной Корее и КНДР, где их расценивают как оскорбление памяти жертв японской оккупации.

Кроме того, Такаити критически высказывалась о экономической политике Китая и выступала за снижение зависимости Японии от китайской экономики, отмечает агентство.