В Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - В Грузии 4 октября проходят выборы в органы местного самоуправления. Как сообщают грузинские СМИ, голосование началось в 08:00 и продлится до 20:00.

По данным Центральной избирательной комиссии, по всей стране открыто 3061 избирательный участок, из них 2284 работают в электронном формате, а 777 — традиционным способом, включая десять специальных участков в пенитенциарных учреждениях.

Общее количество избирателей составляет 3 млн 513 тыс. 818 человек, из них более 3,1 млн смогут проголосовать с использованием электронных технологий. Впервые принять участие в выборах смогут около 47 тыс. молодых избирателей.

Кроме того, 60 тыс. 754 гражданина подали заявки на участие в голосовании с помощью переносного избирательного ящика.

В выборах участвуют 12 политических партий. Среди них:

«Родина, язык, вера», «Консерваторы за Грузию», «Наша единая Грузия», «Свободная Грузия», «Альянс патриотов Грузии», «Сильная Грузия – Лело», «Грузия», «Партия зелёных», «Народная власть», «Гахария за Грузию», «Гирчи» и правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия».

В Тбилиси зарегистрированы девять кандидатов на пост мэра, а все 12 партий представили списки для участия в выборах в городской совет (сакребуло). В остальных 63 муниципалитетах баллотируются 112 кандидатов в мэры, включая четырёх самовыдвиженцев.

Всего в местных избирательных округах зарегистрировано 2228 кандидатов-мажоритариев, из которых 32 выдвинуты инициативными группами. В столице таких кандидатов — 160.

За ходом голосования следят наблюдатели от 28 международных и 27 местных организаций, а освещают выборы около 1000 журналистов из 73 средств массовой информации.