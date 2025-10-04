экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Узбекистане вынесли приговор мужчине, служившего по контракту с Минобороны РФ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  В Наманганской области суд признал виновным 55-летнего жителя, заключившего контракт с Министерством обороны России для участия в боевых действиях против Украины. Об этом 4 октября сообщили СМИ Узбекистана.

Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы по статье («Наемничество»). Копии решения суда имеется в распоряжении корреспондента узбекской редакции. 

Согласно материалам суда, в июне 2023 года он отправился на заработки в Россию. Планировал получить патент на работу, но ему предложили подписать контракт с Минобороны РФ, пообещав гражданство и легальное трудоустройство. В июле того же года он согласился и заключил годичное соглашение. 

Мужчина служил под позывным «Дед» в Белгородской области, где занимался ремонтом военной техники. На фронт его не направляли. За службу он получил единовременную выплату 700 тыс. рублей и ежемесячное денежное довольствие. В мае 2024 года его уволили по состоянию здоровья, после чего он вернулся в Узбекистан. 

Позднее его имя появилось в украинском проекте «Хочу жить», где публикуются сведения о гражданах Узбекистана, участвовавших в войне. В ходе следствия обвиняемый признал вину и сообщил, что пошел на контракт ради заработка. 

Суд посчитал доказанным, что он добровольно поступил на службу в вооруженные силы иностранного государства и участвовал в вооруженном конфликте. Приговор огласил судья Шухрат Худаяров — 2 года лишения свободы по ч.1 ст. 154 («Наемничество») УК РУз. 

