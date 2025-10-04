Оппозиция в Грузии устанавливает сцену для митинга в день выборов — у здания горсобрания в Тбилиси

CentralAsia (CA) - Грузинская оппозиция, планирующая провести 4 октября масштабную акцию протеста в день муниципальных выборов, начала установку сцены у здания городского собрания (сакребуло) в центре Тбилиси, передает ТАСС.

На площади Свободы, где расположено здание сакребуло и недалеко находится парламент, ведётся монтаж металлических конструкций и звукового оборудования. Полиция установке сцены не препятствует.

Организаторы акции призывают граждан собраться в 16:00 по местному времени у здания парламента на проспекте Руставели. По их заявлениям, акция направлена на «мирное свержение власти».

Во дворе горсобрания замечено скопление силовиков, включая сотрудников спецназа, которые дежурят и во дворе парламента.

Министерство внутренних дел Грузии ранее распространило заявление, в котором предупредило организаторов митинга о недопустимости нарушений закона и сообщило о мобилизации различных подразделений полиции в столице.

4 октября в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Граждане выбирают мэров городов, глав муниципалитетов и депутатов городских собраний.

Власти страны неоднократно предупреждали, что любые попытки дестабилизации обстановки в день голосования будут пресекаться в соответствии с законом.

Ранее были задержаны бывший глава партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили и депутат тбилисского сакребуло Звиад Куправа, которых обвинили в призывах к свержению власти.