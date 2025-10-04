экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Алматы солдат-срочник выпрыгнул с третьего этажа воинской части 

CentralAsia (KZ) -  Солдат срочной службы Национальной гвардии МВД выпрыгнул с третьего этажа здания своей воинской части. Инцидент произошёл 4 октября в части № 5571 регионального командования «Оңтүстік», передают казахские СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По их данным, военнослужащего сразу доставили в медицинское учреждение, где он получает необходимую помощь.

«Во время службы врачи выявили у военнослужащего диагноз «расстройство адаптации». До призыва он потерял близкого родственника и ожидал решения военно-врачебной комиссии, которая должна была определить его пригодность к дальнейшему прохождению службы. Записи с камер видеонаблюдения подтверждают отсутствие постороннего вмешательства», — говорится в сообщении.

В настоящее время в воинской части назначена служебная проверка. Обстоятельства происшествия выясняются.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com