В Алматы солдат-срочник выпрыгнул с третьего этажа воинской части

CentralAsia (KZ) - Солдат срочной службы Национальной гвардии МВД выпрыгнул с третьего этажа здания своей воинской части. Инцидент произошёл 4 октября в части № 5571 регионального командования «Оңтүстік», передают казахские СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По их данным, военнослужащего сразу доставили в медицинское учреждение, где он получает необходимую помощь.

«Во время службы врачи выявили у военнослужащего диагноз «расстройство адаптации». До призыва он потерял близкого родственника и ожидал решения военно-врачебной комиссии, которая должна была определить его пригодность к дальнейшему прохождению службы. Записи с камер видеонаблюдения подтверждают отсутствие постороннего вмешательства», — говорится в сообщении.

В настоящее время в воинской части назначена служебная проверка. Обстоятельства происшествия выясняются.

