На камчатке погиб турист при восхождении на вулкан Вилючинский

CentralAsia (CA) - Один из туристов погиб при восхождении на вулкан Вилючинский на Камчатке. Об этом 4 октября сообщил ТАСС со ссылкой на МЧС России.

По данным ведомства, девушка, которая сорвалась вместе с погибшим, находится в тяжёлом состоянии. Рядом с ней остаются четверо спасателей. Ещё двое сотрудников МЧС продолжают поиски третьей участницы восхождения, находящейся выше по склону.

Инцидент произошёл 4 октября. По предварительным данным, при восхождении сорвались три или четыре человека, у некоторых из них травмы рук и ног. Группа не была зарегистрирована в МЧС.

Для проведения спасательной операции был задействован вертолёт Центра медицины катастроф с медиками и спасателями на борту. Вертолёт высадил специалистов на высоте около 1,5 тыс. метров. Одновременно к подножию вулкана прибыла наземная группировка, продолжающая движение вверх.

Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев сообщил в социальных сетях, что спасатели уже достигли двух пострадавших и продолжают поиски третьего туриста.

«Спасательная операция продолжается, начинается подготовка к спуску пострадавших», — отметил он.

Всего в поисково-спасательной операции задействованы 45 человек.