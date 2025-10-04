В Тбилиси протестующие ворвались во двор президентского дворца Орбелиани

CentralAsia (KZ) - Участники акции оппозиции в Тбилиси прорвали металлические барьеры и проникли во двор президентского дворца Орбелиани. По данным СМИ, есть задержанные.

Спецназ применил против протестующих перцовый спрей и водометы. По информации ТАСС, демонстранты бросали камни в сторону дворца и запускали пиротехнику по полицейским. У здания мобилизованы дополнительные силы спецназа.

МВД Грузии заявило, что акция превысила нормы, установленные Законом о собраниях и манифестациях. Организаторы, по данным ведомства, призывали к насилию и пытались штурмовать резиденцию.

Протестующие направились ко дворцу после митинга на площади Свободы, проходившего на фоне выборов в органы местного самоуправления. Участники требуют честных выборов, освобождения задержанных и проведения досрочных парламентских выборов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения