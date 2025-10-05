В Тбилиси начались масштабные протесты

CentralAsia (CA) - В столице Грузии Тбилиси 4 октября начались акции протеста оппозиции из-за проведения выборов органов местного самоуправления. Об этом сообщают Civil Georgia, Interpress и другие грузинские СМИ.

По данным Civil Georgia, в 16:00 по местному времени от первого корпуса Тбилисского государственного университета стартовал студенческий марш, направившийся к зданию парламента на проспекте Руставели. Территория перед парламентом заполнена митингующими, движение по проспекту Меликишвили полностью перекрыто.

Как пишет Interpress, участники акции развернули флаги Грузии и баннеры с надписями: «Когда несправедливость становится законом, сопротивление становится обязанностью!». Протестующие скандируют «Грузия! Грузия!» и заявляют о намерении «бороться до конца».

«Нашим посланием будет то, что мы не уступим свою страну русским Иванишвили и Кобахидзе. Мы хотим, чтобы наше будущее было свободным и независимым… Наша единственная цель — борьба за родину», — приводит слова одного из участников Interpress.

В этот день в Грузии проходят выборы мэров и депутатов местных совещательных органов в 64 городах и районах страны. В ЦИК сообщили, что к моменту закрытия избирательных участков явка составила 33,4%.

По данным ЦИК, действующий мэр Тбилиси и кандидат от правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Каха Каладзе набирает 71,29% голосов после обработки более 73% бюллетеней. В целом по стране партия лидирует с более чем 80% голосов после подсчёта 55% бюллетеней.

Между тем обстановка в Тбилиси обострилась. Как передаёт ТАСС, митингующие у президентского дворца бросали камни и запускали пиротехнику в сторону полицейских, а также подожгли мебель в расположенных рядом кафе.

По сообщению МВД Грузии, митинг в Тбилиси «вышел за рамки закона». В ведомстве заявили о возбуждении уголовного дела по четырём статьям, включая призывы к свержению власти. Один из полицейских, пострадавших в ходе столкновений, находится в тяжёлом состоянии, сообщил премьер-министр страны.

По данным СМИ, спецназ применил водомёты и перцовый газ, полностью оттеснив протестующих от президентской резиденции. Участники акции выстроили баррикады. Дополнительные силы силовиков стянуты к площади Свободы, протестующие отступили на проспект Руставели.

Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил, что попытка штурма президентского дворца является уголовным преступлением и что «иностранная агентура» в Грузии будет «полностью нейтрализована» по итогам беспорядков.

Телеканал «Имеди» сообщил об избиении своей съёмочной группы участниками митинга.

