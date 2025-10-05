Знаете ли вы, что монголы создали первую в мире книгу по теории перевода?

сутра «Мэргэдийн гарахын орон» («К обретению мудрости»)

«Вечное сияние светлого интеллекта мудрецов: на пути к достижению мудрости»

Ежегодно 30 сентября Международная федерация переводчиков отмечает Международный день переводчика, отмечая как устный, так и письменный перевод.

В этот раз мы делимся информацией о книге, которая считается первой в мире книгой по теории перевода. Хотя современная теория перевода, как правило, зародилась в начале прошлого века, монголы-кочевники составили труд «Мэргэдийн гарахын орон» («К обретению мудрости») в первой половине XVIII века — один из семи трудов Монголии, включённых в реестр ЮНЕСКО «Память мира».

Монголы переводили священные писания, особенно труды буддийской философии, с санскрита, тибетского, персидского и уйгурского языков с XIV века.

Хотя монгольские учёные-переводчики накопили богатый опыт перевода иностранных произведений, перевод таких монументальных государственно-религиозных канонов, как «Ганжуур» и «Данжуур», требовал стандартизации ключевой терминологии и унификации принципов. После перевода «Ганжуура» стало очевидно, что терминология, используемая переводчиками в разных местах, различается. Именно для закрепления терминологии перевода был составлен трактат «К обретению мудрости».

Этот ксилограф был создан в 1742 году под руководством Третьего Джавзандамбы-хутагта, Ролбийдоржа, совместно с 26 учёными переводчиками и писцами того времени. Этот подготовительный труд, подготовленный в качестве основы для перевода «Данжуура» — свода Десяти наук буддизма, как говорят, занял даже больше времени, чем последующий перевод этого обширного канона.

После завершения работы «К обретению мудрости» был распространён среди переводчиков по всей Монголии и стал своего рода сводом правил для перевода. Большинство исследователей отмечают, что в книге изложены шестнадцать принципов искусства перевода, включая, например:

В некоторых местах могут быть опущены слова, не влияющие на смысл предложения; в других местах могут быть добавлены слова, проясняющие смысл.

Слова, которые могут иметь несколько значений, должны проверяться с особой тщательностью; если невозможно найти подходящий перевод, можно сохранить исходный термин.

При переводе имен собственных приводите исходное имя как есть, а затем указывайте, к чему оно относится.

Замысел автора не должен искажаться, нельзя «улучшать» чужую работу под предлогом доработки.

Не делайте явными неявные значения.

При переводе стихов аллитерация желательна, но следует помнить, что она может привести к переизбытку слов.

Ученые (д-ра Ц. Шугэр, Ш. Эгшиг и Б. Энхбаяр) отмечают, что книга не только объясняет общие принципы и теоретические вопросы перевода, но и устанавливает стандарты мастерства переводчика.

«Ганжуур» и «Данжуур», побудившие монгольских учёных составить этот словарь, представляют собой труды, демонстрирующие уровень монгольских учёных-переводчиков той эпохи. Именно поэтому вышеупомянутые учёные называют «К обретению мудрости» «собранием вневременного, лучезарного интеллекта мудрецов».

Философия буддизма махаяны достигла такого расцвета, что её полные переводы сохранились лишь на трёх языках мира, и монгольский — один из них. Хотя издания «Ганжуур» существуют на уйгурском, тайском, хуэйцзу (хуэй) и маньчжурском языках в некоторых частях Юго-Восточной и Восточной Азии, они не включают труды более поздних мудрецов, написанные после Будды.

«Ганжуур» представляет собой собрание устных поучений Будды, в то время как «Данжуур» содержит комментарии — труды, в которых великие мудрецы Индии изучали, анализировали и интерпретировали проповеди Будды различными способами.

Первое издание ксилографии «К обретению мудрости» было напечатано в нескольких экземплярах в Пекине, но ни один из них не сохранился. После революции, в 1924 году, Институт сутры и письменности заказал изготовление 378 новых ксилографий для Агинского дацана в Бурятии.

Это достижение золотыми буквами вписано в историю монгольской книжной культуры. Ксилографические блоки «К обретению мудрости» являются свидетельствами печатных традиций Монголии и всего Востока и сегодня хранятся в Национальной библиотеке Монголии как ценный памятник культурного наследия.

