Трамп санкционировал отправку 300 солдат Нацгвардии в Чикаго

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп распорядился направить 300 военнослужащих Национальной гвардии в Чикаго (штат Иллинойс). Об этом 4 октября сообщили американские СМИ со ссылкой на заявление заместителя пресс-секретаря Белого дома Эбигейл Джексон.

По её словам, силы Нацгвардии будут задействованы «для защиты федеральных сотрудников и имущества». «Президент Трамп не будет закрывать глаза на беззаконие, которое опустошает американские города», — заявила Джексон.

Как отмечает агентство AFP, решение принято после нескольких недель предупреждений со стороны Белого дома и несмотря на возражения местных властей.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила, что правоохранительные органы в Чикаго подверглись нападению. По её словам, «сотрудников протаранили и заблокировали десятью автомобилями, один из которых принадлежал вооружённому нападавшему». Министр уточнила, что в город направлены «дополнительные силы специального назначения для контроля над ситуацией».

По данным Reuters, на юго-западе Чикаго произошли столкновения между демонстрантами и сотрудниками Службы таможенного и пограничного контроля США. Федеральные агенты открыли огонь по вооружённой женщине, после чего применили перцовый спрей и резиновые пули для разгона протестующих. Женщина, гражданка США, доставила себя в больницу самостоятельно; данных о её состоянии пока нет.

Массовые демонстрации проходят на фоне ужесточения миграционной политики после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в феврале 2025 года. Как напоминают СМИ, рейды Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) уже вызывали протесты в Сан-Франциско, Нью-Йорке, Остине и Далласе.

Ранее по решению президента силы Нацгвардии были мобилизованы в Лос-Анджелесе и Вашингтоне — вопреки позиции местных властей.