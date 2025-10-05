КНДР развернула «спецресурсы» в ответ на усиление американского военного присутствия в Южной Корее

CentralAsia (CA) - Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР развернула «спецресурсы» в ответ на наращивание военного потенциала США на Корейском полуострове. Об этом 5 октября сообщило DW со ссылкой на AFP и северокорейское агентство ЦТАК (KCNA).

Выступая на военной выставке, приуроченной к 80-летию основания Трудовой партии Кореи, Ким Чен Ын отметил, что действия Вашингтона вызывают «серьезную стратегическую озабоченность» у Пхеньяна.

«Наши враги должны беспокоиться о своей безопасности. Ядерный альянс США и Южной Кореи быстро прогрессирует, они проводят различные учения для реализации опасных сценариев», — процитировало Кима агентство AFP.

ЦТАК не уточнило, о каких именно «спецресурсах» идет речь. На опубликованных фотографиях видно, как северокорейский лидер осматривает вооружения, включая ракеты, в окружении генералов.

По данным AFP, США разместили на юге Корейского полуострова около 28,5 тысячи военнослужащих для отражения возможных угроз со стороны КНДР. В сентябре Вашингтон провел совместные военные учения Iron Mace с Южной Кореей и Японией.

Южнокорейские власти заявляют, что Пхеньян продолжает укреплять военные связи с Россией и Китаем. В сентябре Ким Чен Ын посетил Пекин, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным.

Во время встречи Ким заявил, что считает своим «братским долгом» поддерживать Москву, а Путин поблагодарил его за помощь и поставки северокорейских военных на войну в Украине.

Американский президент Дональд Трамп ранее выразил готовность вновь встретиться с Ким Чен Ыном. Как сообщает AFP, Трамп допустил возможность встречи в октябре во время визита в Южную Корею на саммит АТЭС, заявив:

«Я буду рад увидеть его. Он был очень дружелюбен со мной».