Российские ПВО за ночь сбили 32 БПЛА

CentralAsia (CA) - ПВО России за ночь уничтожили 32 БПЛА. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Согласно данным Минобороны, БПЛА были нейтрализованы в следующих районах:

11 БПЛА – над территорией Белгородской области,

11 БПЛА – над территорией Воронежской области,

5 БПЛА – над территорией Нижегородской области,

1 БПЛА – над территорией Брянской области,

1 БПЛА – над территорией Курской области,

1 БПЛА – над территорией Тульской области,

1 БПЛА – над территорией Тамбовской области,

1 БПЛА – над территорией Республики Мордовия.