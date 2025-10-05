Российские ПВО за ночь сбили 32 БПЛА
10:46, 05 октября 2025
CentralAsia (CA) - ПВО России за ночь уничтожили 32 БПЛА. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Согласно данным Минобороны, БПЛА были нейтрализованы в следующих районах:
- 11 БПЛА – над территорией Белгородской области,
- 11 БПЛА – над территорией Воронежской области,
- 5 БПЛА – над территорией Нижегородской области,
- 1 БПЛА – над территорией Брянской области,
- 1 БПЛА – над территорией Курской области,
- 1 БПЛА – над территорией Тульской области,
- 1 БПЛА – над территорией Тамбовской области,
- 1 БПЛА – над территорией Республики Мордовия.
