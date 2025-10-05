Премьер Грузии обвинил посла ЕС в причастности к беспорядкам в Тбилиси

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки в Тбилиси на посла Европейского союза. Об этом глава правительства заявил в видеотрансляции, опубликованной 5 октября на своей странице в Facebook.

По словам Кобахидзе, европейский дипломат поддержал попытку свержения конституционного строя.

«Некоторые люди из-за рубежа выразили прямую поддержку попытке свержения конституционного строя, включая представителя ЕС. На этом фоне посол ЕС в Грузии несёт особую ответственность. Проявите добрую волю — выйдите, разделите и решительно осудите всё, что происходит на улицах Тбилиси. Это его прямая обязанность», — заявил премьер.

Он также добавил, что власти ожидают официальной реакции со стороны европейского представительства.

Кроме того, Кобахидзе подчеркнул, что «иностранная агентура в Грузии будет полностью нейтрализована».

Ранее власти страны обвинили зарубежные спецслужбы в причастности к попыткам дестабилизации ситуации и организации массовых протестов в день проведения муниципальных выборов.