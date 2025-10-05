Во Львове и Чернигове прогремели взрывы

// УКРинформ.

CentralAsia (CA) - Во Львове на фоне объявленной воздушной тревоги прогремела серия взрывов. Об этом 5 октября сообщило издание РБК-Украина.

Местных жителей призвали не покидать свои дома и находиться в укрытиях. По словам мэра города Андрея Садового, в регионе работает система противовоздушной обороны.

Как передаёт «Суспiльне», взрывы также зафиксированы в городе Бурштын Ивано-Франковской области, в Чернигове и Хмельницкой области.

Ранее глава подконтрольной Киеву Запорожской областной администрации Иван Федоров сообщил о взрывах в Запорожской области. По его данным, в некоторых районах возникли перебои с подачей воды и электричества.

Кроме того, в Сумской области после ночных взрывов оказался обесточен город Шостка, а в ряде населённых пунктов региона наблюдаются отключения электроэнергии.

По информации онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сигналы воздушной тревоги также звучали в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровске.