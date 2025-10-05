Полиция задержала организаторов акции протеста в Тбилиси
- Азия и мир, происшествия
- 13:14, 05 октября 2025
- Просмотров: 295
CentralAsia (CA) - В Тбилиси сотрудники криминальной полиции прибыли в клинику, где находится один из организаторов акции протеста — оперный певец Паата Бурчуладзе.
По данным грузинских СМИ, накануне вечером Бурчуладзе увезли с митинга на скорой помощи из-за интоксикации слезоточивым газом. Перед госпитализацией он заявил журналистам, что после обследования вернётся к митингующим.
Кроме того, на проспекте Руставели у здания парламента были задержаны другие организаторы акции — Муртаз Зоделава и Ираклий Надирадзе.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.