Полиция задержала организаторов акции протеста в Тбилиси

CentralAsia (CA) -  В Тбилиси сотрудники криминальной полиции прибыли в клинику, где находится один из организаторов акции протеста — оперный певец Паата Бурчуладзе.

По данным грузинских СМИ, накануне вечером Бурчуладзе увезли с митинга на скорой помощи из-за интоксикации слезоточивым газом. Перед госпитализацией он заявил журналистам, что после обследования вернётся к митингующим.

Кроме того, на проспекте Руставели у здания парламента были задержаны другие организаторы акции — Муртаз Зоделава и Ираклий Надирадзе.

