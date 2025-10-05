экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
На Камчатке возбуждено дело после гибели двух туристов при восхождении на вулкан

CentralAsia (CA) -  Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек при восхождении на вулкан Вилючинская сопка в Камчатском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

По данным ведомства, трагедия произошла 4 октября. Группа из трёх туристов, не зарегистрировавшая маршрут в МЧС, отправилась на восхождение по незапланированному маршруту в Елизовском районе. На высоте около 1,8 км двое участников — 60-летний мужчина и 27-летняя женщина, жители Камчатки — сорвались со склона и погибли на месте от полученных травм.

Третью участницу восхождения удалось спасти. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение, где ей оказана квалифицированная помощь.

Следственным отделом по городу Елизово возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Ведутся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com