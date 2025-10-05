На Камчатке возбуждено дело после гибели двух туристов при восхождении на вулкан

CentralAsia (CA) - Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек при восхождении на вулкан Вилючинская сопка в Камчатском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

По данным ведомства, трагедия произошла 4 октября. Группа из трёх туристов, не зарегистрировавшая маршрут в МЧС, отправилась на восхождение по незапланированному маршруту в Елизовском районе. На высоте около 1,8 км двое участников — 60-летний мужчина и 27-летняя женщина, жители Камчатки — сорвались со склона и погибли на месте от полученных травм.

Третью участницу восхождения удалось спасти. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение, где ей оказана квалифицированная помощь.

Следственным отделом по городу Елизово возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Ведутся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.