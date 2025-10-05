В Литве зафиксировали 25 метеозондов, залетевших из Беларуси

CentralAsia (CA) - На границе Литвы и Белоруссии за минувшую ночь зафиксированы 25 метеорологических зондов, которые, по данным властей, часто используются для переправки контрабанды. Об этом сообщил директор Национального центра по управлению кризисами Дарюс Бута в эфире литовского радио LRT.

«В ночь на воскресенье зафиксированы 25 метеозондов, нарушивших литовско-белорусскую границу. Обычно, когда дует благоприятный ветер, ими в Литву переправляют контрабанду», — отметил он.

По словам Бута, более десяти зондов были замечены в Вильнюсском уезде и на подлёте к столице. Два устройства зафиксированы в контрольной зоне Вильнюсского аэропорта. Из соображений безопасности работа воздушной гавани была временно приостановлена на несколько часов.