В Литве зафиксировали 25 метеозондов, залетевших из Беларуси

CentralAsia (CA) -  На границе Литвы и Белоруссии за минувшую ночь зафиксированы 25 метеорологических зондов, которые, по данным властей, часто используются для переправки контрабанды. Об этом сообщил директор Национального центра по управлению кризисами Дарюс Бута в эфире литовского радио LRT.

«В ночь на воскресенье зафиксированы 25 метеозондов, нарушивших литовско-белорусскую границу. Обычно, когда дует благоприятный ветер, ими в Литву переправляют контрабанду», — отметил он.

По словам Бута, более десяти зондов были замечены в Вильнюсском уезде и на подлёте к столице. Два устройства зафиксированы в контрольной зоне Вильнюсского аэропорта. Из соображений безопасности работа воздушной гавани была временно приостановлена на несколько часов.

