Власти Польши: дроны представляют общую угрозу для Европы, одной стены недостаточно

CentralAsia (CA) - Польские власти считают, что создание так называемой «антидроновой стены» на восточной границе Европейского союза не сможет в полной мере обеспечить безопасность критически важной инфраструктуры. Об этом сообщили польские СМИ со ссылкой на представителей правительства.

Министр-координатор специальных служб Польши Томаш Семоняк отметил, что премьер-министр Дональд Туск на последнем заседании Европейского совета подчеркнул необходимость возведения такой стены. Однако, по словам Семоняка, этого недостаточно:

«ЕС просто обязан заняться этими вопросами в первоочередном порядке. Проблема касается не только внешних границ ЕС, но и угроз, связанных с использованием дронов вблизи потенциальных целей нападения».

Семоняк подчеркнул, что требуется срочно выработать механизмы защиты критической инфраструктуры — в частности, военных и оружейных заводов — от атак беспилотников.

Министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервиньский также заявил, что одной «антидроновой стены» будет недостаточно:

«Такой дрон может прилететь с любого направления и действовать уже внутри Европейского союза. Критически важная инфраструктура остро нуждается в усилении системы защиты от дронов».

По его словам, необходимо создать многоуровневую систему обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам, чтобы обеспечить безопасность как границ, так и стратегических объектов на территории ЕС.