В Непале в результате наводнений и оползней погибли 47 человек

CentralAsia (CA) - Сильные ливни, обрушившиеся на Непал, вызвали внезапные наводнения и оползни, в результате которых погибли по меньшей мере 47 человек. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным представителя Вооружённых полицейских сил Непала Калидаса Дхаубоджи, 35 человек стали жертвами оползней в восточном районе Илам, граничащем с Индией. Ещё девять человек числятся пропавшими без вести после наводнения, а трое жителей страны погибли от ударов молний в других регионах.

Представитель Национального управления по снижению риска стихийных бедствий Шанти Махат отметил, что поисково-спасательные работы продолжаются.

По прогнозам синоптиков, интенсивные дожди сохранятся до понедельника. Власти заявили, что принимают «все возможные меры предосторожности», чтобы оказать помощь пострадавшим от стихии.

Как передаёт телеканал NDTV, из-за заблокированных оползнями и паводками дорог добраться до некоторых отдалённых районов крайне затруднительно. К спасательным операциям привлечены военнослужащие и сотрудники служб безопасности, задействованы вертолёты и моторные лодки.

Оползни и наводнения ежегодно становятся причиной гибели сотен людей в горных районах Непала в сезон муссонов, который длится с середины июня до середины сентября.