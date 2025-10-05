Жители Земли в октябре смогут наблюдать суперлуние

CentralAsia (CA) - Луна 7 октября подойдёт к Земле на минимальное расстояние — менее 360 тыс. километров. Это явление называют суперлунием, сообщает 5 октября ТАСС со ссылкой на инженера учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилена Санакоева.

По его словам, Луна будет находиться ближе к Земле почти на 14% по сравнению с периодом минилуния, а её блеск возрастёт примерно на 30%. Уже 8 октября расстояние увеличится до 360 тыс. километров, а 23 октября — до 406 тыс. 445 километров. Среднее расстояние между Луной и Землёй составляет 384 тыс. 400 километров.

Кроме того, в течение октября жители смогут наблюдать сближение Луны с планетами-гигантами. Так, 13 октября спутник Земли окажется рядом с Юпитером, а утром 19 октября Луна будет видна западнее самой яркой планеты — Венеры, создавая необычный рассвет.

Октябрь также станет удачным временем для наблюдения Сатурна, отметил Санакоев. Планету можно будет увидеть в южной части неба около полуночи, на высоте до 30° над горизонтом. При увеличении от 20 крат будут заметны её кольца, а обладатели телескопов с апертурой от 100 мм смогут рассмотреть крупнейший спутник Сатурна — Титан. При более мощных телескопах (от 250 мм) можно будет увидеть и другие спутники планеты: Дионы, Тефию, Рею, Энцелад и Япет.

Кроме того, в течение месяца на тёмном загородном небе можно будет наблюдать две кометы — C/2025 A6 Lemmon (на северо-западе) и C/2025 R2 Swan (на юго-западе). А 21 октября ожидается пик метеорного потока Ориониды — при ясной погоде можно будет увидеть до пяти метеоров в час.