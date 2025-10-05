Главы МИД восьми стран приветствовали готовность ХАМАС передать власть в Газе

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Министры иностранных дел Египта, Индонезии, Иордании, Катара, Объединённых Арабских Эмиратов, Пакистана, Саудовской Аравии и Турции приветствовали заявление движения ХАМАС о готовности передать управление сектором Газа переходному комитету из независимых технократов. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном Министерством иностранных дел Катара.

Как отмечается в документе, главы внешнеполитических ведомств призвали «незамедлительно начать переговоры» для согласования деталей реализации этого шага и выработки механизмов передачи власти.

В заявлении также подчёркивается, что министры высоко оценили действия ХАМАС в отношении мирного плана президента США Дональда Трампа, направленного на прекращение конфликта в Газе. Они выразили поддержку инициативе Трампа, предусматривающей обмен удерживаемых израильских заложников на палестинских заключённых, а также призыв к Израилю немедленно прекратить бомбардировки анклава.

29 сентября Белый дом представил «всеобъемлющий план» из 20 пунктов, предусматривающий урегулирование конфликта, введение временного внешнего управления в Газе и размещение там международных сил. Израиль уже выразил согласие с этим документом.

3 октября ХАМАС передал посредникам официальный ответ на предложение Трампа, заявив о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших. При этом член политбюро движения Муса Абу Марзук отметил, что выполнить требование об освобождении всех заложников в течение 72 часов будет затруднительно.

Новый раунд непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС запланирован на 6 октября в Египте.